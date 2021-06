Cesty za půlku času. Na oblohu se vrací nadzvuková dopravní letadla

Cesta letadlem z New Yorku do Londýna by mohla být brzy rychlejší než vlakem z Prahy do Ostravy. Testovat nadzvukový letoun chtějí aerolinky už v roce 2026. "Aerolinky United pokračují ve své cestě k vybudování inovativní, udržitelné společnosti a dnešní technologické pokroky nám umožňují zahrnout do plánů i nadzvuková letadla," hlásá generální ředitel společnosti Scott Kirby.

Letadlo firmy Boom Supersonic bude létat ve výšce osmnácti kilometrů rychlostí až 2100 kilometrů za hodinu. Let z New Yorku do Londýna dnes trvá 7 hodin. Nadzvukové letadlo cestu zvládne za tři a půl hodiny. Ze San Francisca do Tokia doletí za 6 hodin a z Dubaje do Singapuru to pasažérům bude trvat pouhé 4 hodiny. Aerolinky takhle chtějí propojit až 500 měst po celém světě.

"Ve dvojnásobné rychlosti zažijí cestující všechny výhody osobního života. V obchodních vztazích budou produktivnější a na dovolenou budou do vzdálených destinací cestovat mnohem pohodlněji," má jasno ředitel společnosti Boom Blake Scholl.

Aerolinky budou s novými letadly cílit na bohatší klientelu. Kapacita bude maximálně 80 pasažérů. United mají objednáno 15 kusů, v budoucnu jich chtějí mít až 50. Nadzvuková civilní letadla zmizela z oblohy v roce 2003. Nejslavnějšímu Concordu se stala osudným nehoda v Paříži v roce 2000, kdy se zřítil při startu - nehodu tehdy nepřežilo 113 lidí.