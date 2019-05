"Chabá předělávka!" Ani nový plán brexitu nemá podporu

"Je to složité rozhodnutí, se kterým musejí souhlasit poslanci napříč stranami. Během šesti týdnů jsme tuto otázku řešili s opozicí, nabízeli jsme kompromis. Nestačilo to. Není to ale důvod se vzdát," prohlásila Mayová.

Premiérka se chytá posledního stébla trávy. O nový brexitový zákon, se kterým vyrukovala, ale zřejmě nemá nikdo zájem. Dosavadní "rozvodové" dohody odmítli poslanci Dolní sněmovny parlamentu už třikrát. Teď to zřejmě učiní počtvrté.

A to navzdory tomu, že Mayová, které podle britských médií i některých politiků už odzvonilo, nabízí kompromisy. "Vláda do zákona o odchodu Velké Británie z Evropské unie zahrne možnost hlasování o uspořádání druhého referenda, to se musí odehrát ještě před ratifikací tohoto zákona," dodala.

Zákon, který dohodu včleňuje do britského práva, také umožňuje poslancům hlasovat o tom, zda má země po vystoupení zůstat s EU v celní unii. Mayová tak vyšla vstříc opozičním Labouristům. Ti ale její nový návrh nepodpoří.

"Je jen chabou předělávkou návrhu, který jsme projednávali. Vše, co nabízí, je dočasná celní unie s trváním do konce přechodného období. Nenavrhuje trvalou celní unii, která je naším základním požadavkem," uvedl předseda Labouristické strany Jeremy Corbyn.

Stostránkový zákon o deseti bodech prý Mayová zveřejní už tento pátek. Klíčové hlasování poslanci plánují na první červnový týden.