Chanel (10) se ztratila babičce při nakupování. Policie prosí o pomoc

Po desetileté dívence kriminalisté pátrají od úterní 19. hodiny. Se svou babičkou nakupovala v obchodním domě v Hlavní ulici v Praze 4.

Pak odešla ven, kde měla po domluvě na babičku počkat. Ta ale vnučku poté, co vyšla z obchodu, nikde nemohla najít. Od té doby o holčičce nikdo neslyšel.

Její zdánlivé stáří je 13 let, má silnější 155 cm vysokou postavu, kulatý obličej, hnědé oči a dlouhé černé vlasy stažené do culíku. Oblečená byla do červených tepláků, bílého trika s nápisem a modrých tenisek s bílým lemem na podrážce.

Kriminalisté žádají o pomoc i veřejnost. "Pokud jste pohřešovanou viděli, nebo víte, kde se v tuto chvíli nachází, kontaktujte neprodleně tísňovou linku 158," napsal mluvčí policie Jan Rybanský.