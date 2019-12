Chaos na železnici nekončí. Zpoždění, ale i jízda úplně zadarmo

"Až přijedou, tak přijedou, no. Snaží se." Takhle reagovala průvodčí na střekovském nádraží v Ústí nad Labem. Vlak regionálního přepravce měl zpoždění a nikdo nevěděl, kdy se objeví. Vzájemně se prý informovat nemůžou, nemají na sebe kontakty.

To ve Vsetíně měli o chlup zábavnější ráno. Jezdily tam vlaky německých drah, s německým nápisem nenastupovat a mapou Bavorska. Takže je jasné, kde naposledy jezdily.

Navíc se k tomu přidaly i potíže s odbavením. Nebylo možé si koupit jízdenky, takže cestující mohli na Vsetínsku jezdit zadarmo. Podle přepravce selhalo připojení k internetu. Nefungovaly proto terminály ve vlacích ani na nástupišti.

V Okříškách na Jihlavsku kvůli změně jízdních řádů musela místní základní škola posunout vyučování o čtvrt hodiny. Děti by se totiž nestíhaly dostat včas do školy.

Komplikace kvůli změnám jízdních řádů postihly i cestující ve vlacích Českých drah. To, na co byli zvyklí, už totiž neplatí. "České dráhy nám změnily jízdní řád, takže do práce budu jezdit úplně blbě. Dřív jsem to měl akorát, teď je to bohužel tak, že tam budu o tři čtvrtě hodiny dřív," stěžuje si jeden z pasažérů.