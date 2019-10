Chaos na železnici se stupňuje! Kraje na poslední chvíli mění rozhodnutí

Kraje několik měsíců vyjednávaly s Českými drahami nové smlouvy o železniční dopravě. Hned pětice krajů se rozhodla, že v regionálních spojích, které procházejí vždy jen jejich krajem, nebude platit jízdné Českých drah.

Olomoucký a Ústecký kraj ale od tohoto modelu, na kterém pracovaly dlouhé měsíce, na poslední chvíli odstoupily. Plánovaná změna totiž rozpoutala obrovskou vlnu nevole. Regionální vlaky by totiž jezdily za krajský tarif, neuznávaly by slevy od Českých drah.

Na mnoha úsecích by tak cesta rychlíkem vyšle paradoxně levněji než osobním vlakem - to proto, že jízdenky na rychlíky by dál byly v režii státního dopravce a platily by na ně slevy.

Třeba v Olomouckém kraji, kde nový model ještě před týdnem radní chválili, teď uznávají, že návrat k původnímu systému je pro většinu cestujících výhodnější.

Z pětice krajů, která se rozhodla pro revoluci v dopravě, tak už zbyly jen tři. A z nich i radní Zlínského kraje přemýšlejí, jak to přece jen udělat, aby i v regionální dopravě platily slevové karty Českých drah.