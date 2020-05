Chaos v DPH na pivo je tady! Co dalšího se od května mění? PŘEHLED

Snížení DPH

U celé řady zboží a služeb došlo s 1. květnem ke snížení daně z přidané hodnoty na 10 procent. Ve druhé sazbě najdeme nově oblast stravování, prodej knih nebo některé řemeslné a odborné služby. Snížení DPH se dotkne například kadeřníků, opravářů kol, obuvníků, krejčích nebo uklízečů a pečovatelů, kteří chodí k lidem domů.

DPH na pivo

To je kapitola sama pro sebe. Také u některých druhů piva se snížila DPH, přineslo to ale obrovský chaos, kritiku a také posměch na sociálních sítích. Zatímco u piva natočeného do kelímku je sazba 21 procent, když si ho dáte u stolu, je to 10 procent a třeba nealko s sebou se daní 15 procenty.





Zlevnění vodného a stočného

Z 15 procent na 10 se snížila sazba DPH i u vodného a stočného, jehož cena se v posledních letech postupně zvyšovala. Vláda chce tomuto trendu zabránit, což se zřejmě podaří. Některé vodárenské společnosti už ohlásili, že voda zlevní, v průměru o tři až pět korun na tisíc litrů.

Zvýšení ošetřovného

Ošetřovné se zvýší ze 60 na 80 % základu mzdy, a to zpětně od 1. dubna. Novelu zákona už podepsal prezident, a tak budou moci rodiče dětí ze škol, které se v důsledku epidemie zavřely, čerpat zvýšenou dávku už v květnu. Kolik budete nově brát, si spočítejte zde.





Odklad EET

Od 1. května se měla spustit závěrečná fáze elektronické evidence tržeb (EET). Kvůli epidemii koronaviru a s ní spojenými opatřeními se ale vláda rozhodla na tři měsíce odložit kontroly podnikatelů a tím fakticky celou fázi. "Do 1. srpna jako by EET neexistovalo," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).

Uvolnění opatření

Podle vládního harmonogramu by měly od 11. května otevřít prodejny v nákupních centrech, provozovny nad 2500 metrů čtvrtečních, restaurace s výdejními okýnky a zahrádkami, kadeřnictví, muzea nebo galerie. Od tohoto data by mělo být také možné zkoušet v obchodech oblečení.

Od 25. května by se pak mohly zprovoznit vnitřní prostory restaurací, hotely, kempy nebo divadla. Budou také umožněny hromadné kulturní, společenské a sportovní akce, vláda ale zatím nespecifikovala počet účastníků. V tomto termínu by měla začít například fotbalová liga.

Otevření škol

Žáci se na základní školy měli původně vrátit v červnu, podle ministra školství Roberta Plagy by to ale u deváťáků mohlo jít už od 11. května. Stejný termín nyní platí pro studenty posledních ročníků středních škol, kteří se připravují na závěrečné zkoušky. Starosty i ředitele škol jeho rozhodnutí překvapilo, více čtěte zde.

