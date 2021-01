"Co chtěli vlastně říct?" Opozice po oznámení opatření tepe vládu

Premiér Andrej Babiš na středeční tiskové konferenci oznámil, že rozhodně není čas na rozvolňování, ale naopak dojde ke zpřísnění. O tom se mělo rozhodnout ve čtvrtek. Po několikahodinovém jednání vystoupila trojice ministrů a přinesla řadu apelů a menších změn. Lidé tak často netuší, co je nařízení a co pouze doporučení.

"Opět jsme sledovali zcela zmatečnou tiskovou konferenci, co chtěli někteří vládní představitelé vlastně říci, je otázkou. Možná by si mohla vláda vyjasnit, co vyhlásila v minulosti, takzvané novinky v omezení ubytování totiž platí již od prosince," reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že jsme neviděli jediný náznak pozitivní motivace. Česká vláda podle něj selhala v rychlosti očkování, nákupu jehel i vysvětlování veřejnosti, co se děje.

"Ministr zdravotnictví nahrává dezinformacím a premiér se vzdává veškeré odpovědnosti, kterou převzal. Členové vládní strany nedodržují opatření a pořádají bujaré večírky za účasti vedení policie. V této atmosféře mluvit o zpřísnění opatření je naprosté šílenství ," hodnotí Bartoš.

A nebyl jediný, v kom vládní tisková konference vyvolala úžas a zmatek. "Pardon. Pochopil jste dneska někdo, co se nám na vládě snažili sdělit? Já už fakt nevím. Zkusím se asi podívat na TikToku," upozornil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na to, že premiér propaguje nový vládní účet na sociální síti v době zásadní tiskové konference.

To kritizoval i poslanec Jakub Michálek (Piráti): "Stát je v rozkladu. Premiér ani nedorazí na tiskovku, ale v tu samou chvíli propaguje na twitteru nový účet Úřadu vlády na TikToku. Stál 500 000 z peněz daňových poplatníků a můžete se tam podívat, jaký má premiér výhled z okna," zuří.

Ke zmatkům se vyjádřil i bývalý poslanec a exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09): "Při dnešní tiskovce vlády jsem pochopil, kde jsem jako ministr zásadně mediálně chyboval: Mluvil jsem česky a věty měly začátek i konec," rýpnul si.

O zpřísnění opatření mluvil premiér Andrej Babiš ve středu, více v reportáži TV Nova: