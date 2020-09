Útočníci na Charlie Hebdo u soudu. Časopis znovu otiskl karikaturu

Redakce francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo dnes na obálce znovu otiskla karikaturu proroka Mohameda. Naposledy se to stalo v lednu 2015, kdy na ni zaútočili islamisté. Dnes totiž začíná soud se čtrnácti obžalovanými, kteří se na atentátu na redakci a židovský obchod, při kterém zemřelo 17 lidí, měli podílet.

Charlie Hebdo s karikaturou, která změnila život nejen Francouzů, se dnes znovu objevil na pultech trafik. Kromě karikatur proroka Mohameda se na dnešní titulce objevila i kresba proroka podepsaná kreslířem, který při útoku na redakci v lednu 2015 také zemřel.

"Po útoku jsme často odmítali nabídky na vyobrazení Mohameda. Neměli jsme to zakázáno, ale chyběl nám dobrý důvod, který by měl smysl a přinesl něco do debaty,“ uvedla redakce.

Mohamedova karikatura v den, kdy začíná soud s obžalovanými je podle redaktorů nutností. K volbě titulní stránky se vyjádřil také francouzský prezident při návštěvě Libanonu.

"Myslím si, že prezident republiky by nikdy neměl hodnotit, co novináři a editoři zvolí. Nikdy. Protože ve Francii máme svobodu tisku,“ vyjádřil se francouzský prezident Emanuel Macron.

Do soudního procesu, který dnes začíná a skončí nejdřív v listopadu je zapojeno okolo dvou set žalobců. Čtrnáct obžalovaných mělo třem atentátníkům, kteří byli po útoku zastřeleni policií, poskytnout zbraně a pomoct s plánováním. Vypovídat by měli i přeživší útoku.