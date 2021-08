Charlie Watts z Rolling Stones má za sebou operaci, ruší účast na turné

Smutná zpráva pro americké fanoušky rockové skupiny Rolling Stones se objevila ve středu. Dlouholetý člen kapely, 80letý bubeník Charlie Watts, pravděpodobně neodjede se skupinou na tour po USA, která má začít 26. září v St. Louis. Informovala o toma agentura AP.



Důvodem je blíže nespecifikovaný lékařský zákrok. Hudebníkův mluvčí zákrok označil za úspěšný s tím, že Watts ale potřebuje čas se zotavit. "Je to velmi nepříjemné vzhledem k přípravám, které začínají za pár týdnů, ale nikdo podobné problémy neočekával," dodal mluvčí.



"Soustředím se na to, abych byl co nejdříve zase fit, ale dnes jsem uposlechl rad odborníků, že to nějakou dobu potrvá," řekl Watts.



Watts kvůli své rekonvalescenci nechce posouvat začátek turné. Na jeho pozici jej zřejmě zastoupí 64letý Steve Jordan, který léta spolupracoval s kytaristou Keithem Richardsem. Charlie Watts se již dříve úspěšně léčil s rakovinou hrtanu.