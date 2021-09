Chatařům končí sezóna. Policie radí, jak dobře zabezpečit chalupy a chaty

S příchodem podzimu a chladnějšího počasí končí i sezóna chalupářům a chatařům. A právě opuštěné rekreační objekty pak bývají cílem zlodějů. Policisté proto znovu apelují na majitele, aby své chaty a chalupy pečlivě zabezpečili, a přidávají i některé rady, jak na to.

Jeden z posledních teplých víkendů využila spousta chatařů a chalupářů. Už brzy ale budou muset přemýšlet nad tím, jak vše zabezpečit před nevítanými hosty.



"Loni se tady ztratilo sousedům kolečko a nám se ztratila tyčka na deštník. Nevíme, proč to někdo potřeboval," popsala svou zkušenost chatařka Olga Pelnářová.



Podle statistik za poslední dva roky vloupání do chat sice ubylo, ale policisté přesto všem doporučují, aby v nich nebo jejich okolí nic cenného nenechávali a nepřitahovali tím pozornost zlodějů.

Policisté se do chatových oblastí vydávají pravidelně i přes letní sezónu. V zimě ale plánují počet kontrol zvýšit. "Na kontroly zabezpečení objektů se budeme zaměřovat zejména v období, kdy nebudu objekty majitely tak často navštěvované a bude v těchto místech menší pohyb lidí," uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.



Velkou výhodu mají majitelé rekreačních objektů, kteří se mohou spolehnout na své sousedy.

Policisté také doporučují zabezpečit dveře bezpečnostními zámky, případně mřížemi, stejně jako u oken. U chaty by taky neměly zůstat žebříky či páčidla. I to by mohlo zlodějům usnadnit práci.