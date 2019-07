Chátrající areál, staré chatky, plné koše. Tady inspektor nepochodil

Prázdninový inspektor se zaměřil na autokemp v Ejpovicích na Plzeňsku. Upozornili nás na něj diváci, kteří mu mnohé vytýkali. Provozovatelka kempu, jak zjistil inspektor, to nemá jednoduché. Zařízení nechal zchátrat jeho bývalý majitel a ona teď dohání, co se dá.

Ubytovat se dá v kempu ve 14 chatkách, nechybí ani místa pro stany, karavany. Kemp leží na břehu Ejpovického jezera, na kterém se dá pořádně vyřádit. Zajet se sem dá po dálnici z Prahy, autokemp stojí blízko Plzně. "Člověk to nechce hanit, ale nic moc," kritizovala jedna z návštěvnic.

Jako první to schytaly toalety a sprchy. Bývá prý neuklizeno a nevynáší se odpadkové koše. "Zuby si tam vyčistím. Přetrpím to," prohlásil jeden z rekreantů. "Je to trošičku špinavější, je to nepříjemný, že tam nebylo za začátku mýdlo," stěžoval si další.

"My tam dáme celý nový toaleťák, celé nové mýdlo a za hodinu, za dvě přijdeme a není to tam," hájila se provozovatelka Tereza Číhová.

V chatkách se moc turistů neubytovalo. A prázdninový inspektor, tentokrát v podobě reportéra Františka Nyklase, se jim prý ani nedivil. "Já osobně bych raději spal pod stanem, nebo bych si vzal karavan. Ty chatky jsou totiž hodně staré, velmi těsné," popsal reportér.

"Do budoucna se plánuje velká rekonstrukce chatiček. Plus plánujeme nové chatičky, část bude stržena," přiblížila Číhová. Jedno je jisté - chatky určitě neshoří. Hasičských přístrojů tu mají plno.

Kemp má vlastní restauraci, je v tom ale jedno velké "ale". "Doposud jsme se potkávali s tím, že jsme neměli kuchaře, takže jsem vařila já. Co se dalo, co umím z domácí kuchyně," přiznala provozovatelka.

Ani dětské hřiště si moc chvály nezaslouží. Malé pískoviště, houpačka a to je všechno. I tady se ale plánuje rekonstrukce a stát tu má i beachvolejbalové hřiště.

Za velký stan zaplatíte 80 korun, za chatku dáte 400 až 650 korun. Přípojka na karavan stojí 80 korun. A závěr? Medaili zatím udělit kempu v Ejpovicích nemůžeme. Plány s ním mají sice majitelé velké, ale jak moc se jim bude dařit, si ještě počkáme.