Chaty a chalupy jdou na dračku, ceny letí vzhůru. Prodá se každá

Chaty a chalupy jsou v Česku stále nedostatkovým zbožím. Jejich průměrná cena se za posledních sedm let zdvojnásobila, ale najdou se i lokality, kde stoupla ještě víc. Nemovitosti nejvíc zdražují v jižních Čechách a v Ústeckém kraji.

Oblíbenou rekreační oblastí v Krušných horách u hranic s Německem jsou Klíny na Mostecku. Nemovitosti se tam teď vyvažují zlatem. Kdo koupil ještě před dvěma lety, může si gratulovat.

"Před osmi lety jsem dal 12 milionů, před čtyřmi lety jsem odmítl milion euro," potvrdil pan Václav Lidický, jeden z majitelů rekreační chaty v okolí. Jde o víc než dvojnásobné zhodnocení.

Je jedno, jestli máte obří "haciendu" nebo malou chatičku. Stačilo by zveřejnit inzerát a během několika dnů až týdnů je chata nebo chalupa prodaná.

Podle makléřů jsou přitom Krušné hory cenově podhodnocené. V příštích letech tam prý ceny výrazně stoupnou.

"Není nic, co by se neprodalo. Zájem je obrovský, prodejní doba se pohybuje do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky. Prodá se dokonce i takzvaný ležák, o který dříve nebyl zájem," přiblížil Jiří Krejčí, realitní makléř z Ústí nad Labem.

"Chaty a chalupy jsou nedostatkové zboží. A když už jsou, tak jsou hned pryč. Střádají se nám klienti, nejčastěji se setkávám s Pražáky, Plzeňáky a obecně lidmi z velkých měst," doplnila Jana Papoušková, realitní makléřka z Litoměřic.

Trojnásobek zaplatíte například na Šumavě. Tam se začíná na čtyřech milionech, běžná cena je pak kolem sedmi. Najdou se ale i chaty za 20 milionů.

Jižní Čechy dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější rekreační destinace, zájem o chaty je tam rekordní. Prodají se i velmi drahé stavby za více než 10 milionů korun.

"V klíčových oblastech je stavební uzávěra, takže tam nové nemovitosti nevznikají. Ceny proto neustále rostou - nárůst se tipuje až na 20 procent za rok," dodala Petra Wölfová, realitní makléřka z Českých Budějovic. Průměrná cena chaty v Česku byla před sedmi lety 800 tisíc korun, teď je to už milion a půl.