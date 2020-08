Dřina v sutinách. Záchranáři popsali, co je v Bejrútu čeká! ROZHOVORY

Do Libanonu zamířila pomoc hasičů z Česka. Speciální tým USAR, který je vycvičený na vyhledávání lidí ze zavalených domů, odletěl do Bejrútu ve středu odpoledne. Tým se skládá ze 37 členů včetně statika, lékaře a pěti psovodů se psy. Web TN.cz vám přináší rozhovor s hasiči, kteří prozradili, co je na místě čeká a jaké mají zkušenosti z předchozích misí.