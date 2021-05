Chceme zvýšení platů a odborníky z praxe, žádají učitelé v dopise Babiše

Podle spolku Učitelská platforma je ve školství nedostatek odborného personálu. Pro učitelskou komunitu je proto velice důležité přijetí novely zákona o pedagogických pracovnících. Novelizace by pomohla učitelům a ředitelům škol.

Spolek požaduje zvýšení atraktivity učitelské profese skrze zvýšení platů. "Pokud budou učitelské platy nastaveny na 130 % průměru mzdy v ČR, sníží se motivace stávajících učitelů odcházet ze školství do soukromého sektoru," napsal v dopise spolek.

Školský systém trpí nedostatkem odborníků z praxe, kteří by se mohli věnovat předmětům jako jsou fyzika nebo informatika. "Přijetím zákona se usnadní přijímání lidí z praxe, kteří by mohli učit alespoň pár hodin týdně s tím, že si odborné pedagogické vzdělání doplní do tří let," popsal spolek.

Spolek také řeší takzvaného uvádějícího učitele. "Učitelství je velmi náročná a osamocená profese, proto odhadem polovina začínajících učitelů odchází do pěti let ze školství. Aby se snížil podíl odcházejících mladých učitelů, je nutné je v jejich práci se žáky podpořit," uvádí dopis.

Novelu zákona vítají také Asociace ředitelů základních škol, Unie školských asociací CZESHA a Sdružení učňovských zařízení.

