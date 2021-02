Chcete být autronautem? Evropská kosmická agentura hledá zájemce

Po více než 40 letech dostane možnost podívat se do vesmíru další Čech. Evropská kosmická agentura (ESA) totiž připravuje výběrové řízení pro nové astronauty a hlásit se mohou i kandidáti z Česka.

Možná se v Česku zrodí další Vladimír Remek, který se podívá do vesmíru. Poslední výběrové řízení astronautů se uskutečnilo v roce 2008. Agentura ESA je zapojena do programů, díky kterým by se astronauti mohli podívat na Měsíc, a dokonce i na Mars.



"Kdyby byla ta možnost, tak bych se podíval shora na tu naši planetu, ne jako tady jenom odsud," odvětil v anketě TV Nova dotázaný mladík. "Klidně bych tam letěla, bych měla od manžela pokoj, aspoň chvilku," odpověděla oslovená žena.



Budoucí astronauti musejí mít magisterské vzdělání v přírodních vědách, matematice nebo medicíně. Výborná znalost angličtiny je základem, a hlavně musejí být psychicky odolní. Vedení by rádo vidělo ve svých řadách více žen.



Jakub Zemek popsal své zážitky z astronautického kurzu, který absolvoval na Floridě. "Hladina kyslíku se snižovala čím dál víc, tak jsem začal pociťovat takové jakoby mravenčení v konečcích prstů a měl jsem trošku mžitky před očima... Kdybych si tu masku nenasadil, tak pak omdlím," přiblížil Zemek.



Jeho snem je dostat se do vesmíru. Není ale magistrem, nesplňuje tak všechny podmínky ESA. "Každý malý kluk chtěl být popelářem či astronautem, ale mně to vydrželo," dodal. Zájemci o práci ve vesmíru se budou moci hlásit od 31. března.