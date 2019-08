Chcete dát dítě na kroužek? Pozor, v září už na to může být pozdě!

Jestli má vaše dítě zájmy, které by chtělo rozvíjet nebo je naopak zvědavé a chce zkoušet nové aktivity, je ideální ho dát na některý z pestré škály zájmových kroužků. Kromě základních či středních škol mají často bohatší nabídku kroužků domy dětí a mládeže nebo centra volného času, které najdete téměř v každém městě v Česku.



Některá centra však otevírají zápis do kroužků už v průběhu léta nebo dokonce na konci školního roku a tak se může stát, že budou mít některé populární aktivity v září už plnou kapacitu! "Mnozí rodiče si rezervují kroužky pro děti již v červnu, to je ta první vlna. Pak přichází ta druhá v září a místa na kroužcích se mění podle školního rozvrhu dětí, kdy jim do toho může vstoupit třeba odpolední vyučování," uvedl pro redakci TN.cz Libor Bezděk, ředitel DDM hl. m. Prahy.



Právě pražský dům dětí a mládeže už má nyní některé kroužky beznadějně obsazené. "V září nějaká volná místa ještě budou, ale pokud si rodiče nějaký kroužek chtějí pojistit, doporučuji rezervaci již nyní," dodal Bezděk.



Podobně je na tom také DDM Olomouc. "Všechny kroužky ještě obsazené nemáme, nicméně čím dřív si to rodiče domluví, tím lépe. U některých aktivit jsme kapacitně omezení, proto u nich místa mizí už na začátku léta. Někdy se nicméně stane, že někdo vypadne, proto přijímáme i náhradníky," vysvětlil systém ředitel Jiří Dostál.

Zápisy už jsou v plném proudu například také v DDM Teplice, kde se kapacity podle informací TV Nova dokonce blíží svému limitu. Registrovat své děti do kroužků už můžete i v DDM Astra Zlín, DDM Alfa Pardubice, DDM Ústí nad Labem nebo v brněnském Středisku volného času Lužánky.



Podstatná pro rozhodování, na jaký kroužek dítko dát, je pro mnoho rodičů také cena. Obecně platí, že nejdražší kroužky bývají v Praze a v Brně. V ostatních městech se ale za rok pohybují ceny nejčastěji mezi jednou až dvěma tisícovkami za rok. Vůbec nejlevnější je pak Moravskoslezský kraj, kde za kroužky dáte pár stovek za rok. Na ceny vybraných kroužků pro děti na ZŠ se podívejte v přehledu po krajích níže, nicméně mějte na paměti, že jde o jedny z nejoblíbenějších kroužků, které bývají velice rychle obsazené!