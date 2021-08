Chcete jít na jistotu? Pořiďte si předškoláka

Na loňský rok budou firmy podnikající v autoprůmyslu vzpomínat jako na období těžkých zkoušek. Všeobecná nejistota, výpadky v dodávkách a prudký růst cen materiálů způsobily pokles výroby i prodejů. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) zmiňuje úbytek 23,7 procenta. To se týká Evropské unie, v ČR se pokles meziročně přiblížil k 20 procentům.

A letošní rok, do kterého se vkládala velká naděje?

Spiknutí okolností

Na jaře zastavili (nebo minimálně omezili) výrobu skoro všichni producenti aut kvůli nedostatku polovodičů, tedy čipů, bez nichž elektronika aut nefunguje. Na vině je nejen covid-19; jde o nešťastnou souhru několika okolností s dlouhodobými důsledky. A aby toho nebylo málo, začalo na jihu USA mrznout. Jak to souvisí s výrobou aut? Velmi úzce. Bez elektřiny zůstaly také ropné rafinerie. Jenže při produkci pohonných hmot vzniká oxid propylenu, bez něhož se neobejde výroba polyuretanové pěny, která se zas používá při výrobě automobilových sedadel. Je to průšvih, na němž nic nemění ani fakt, že rafinerie jsou i leckde jinde ve světě.

Sečteno a podtrženo: výrobci se potýkají s chybějícím materiálem i autodíly, což prodlužuje dodací lhůty nových aut – často až na rok, možná i na delší dobu. Ti, kdo potřebují nové auto, berou útokem skladové a předváděcí vozy, kterých je tím pádem jako šafránu.

Jak z toho ven?

„Lidé začínají chápat, že koupě zánovního auta není z nouze ctnost, ale chytré řešení – a to nejen aktuálně, kdy skutečně registrujeme zvýšený zájem v důsledku nedostupnosti nových vozů,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu Auto ESA. Jak už bylo řečeno na začátku, „předškoláci“, auta čtyři, pět let stará, mají svá plus. Nejenže je můžete mít hned, mají málo najeto, ale také jsou levnější. „Ceny zánovních vozů bývají až o 40 procent nižší než ceny nových, přesto si zachovávají svou kvalitu,“ potvrzuje Filip Kučera. Jiná než prověřená a kvalitní, tj. nanejvýš 5 let stará a s maximálním nájezdem 60 000 kilometrů, se do programu Auto ESA Premium ani nedostanou.

Vyberete-li si vůz z tohoto programu, můžete počítat s několika příjemnými benefity a dokonce máte možnost zakoupené auto do 10 dnů vyměnit – bez udání důvodů. Jak vidno, pořízení ojetiny se dnes mírou rizika nijak neliší od pořízení nového vozu. V autobazaru samozřejmě, protože pokud si koupíte auto od cizího člověka na inzerát, žádné záruky nepadají v úvahu.

Pořád ještě trváte na tom, že si počkáte na fungl nové auto, co právě sjelo z výrobní linky?