Rande v době pandemie? Vláda na Covid Portálu radí, jak na to

Na vládním covid portálu jsou mimo jiné rady, jak se chovat například při zabijačce, sportu či kempování. Samostatnou kolonku má dokonce i randění. Autoři portálu mají jasnou představu, jak by teď milostné schůzky měly vypadat. Na začátku zdůrazňují, že láska za časů covidu opravdu není jednoduchá a současná doba randění příliš nepřeje.

Pokud jeden z partnerů covid-19 prodělal, riziko nákazy je malé. Naopak v případě, že jste covid neprodělali, měli byste svůj protějšek vyzpovídat, abyste se dozvěděli co nejvíce o jeho kontaktech v práci i osobním životě. "Student žijící sám bude zcela určitě méně rizikovou osobou než někdo, kdo sdílí byt s dalšími osobami a prezenčně pracuje,“ říká informační web.



Na webu se dočtete i to, kam při schůzce zajít. "Vzhledem k zákazu volného pohybu osob můžete jít do parku či do přírody. Cestou si také můžete koupit kávu v okénku místní kavárny, kterou tak můžete v těžkých časech podpořit,“ doporučují autoři. Rouška je samozřejmostí. Lidé by ale zvláště v současné době neměli zapomínat, že randit se dá i přes internet, třeba díky videohovorům.



To ale nevyhovuje každému. V takovém případě portál připomíná, že pobyt venku by měl skončit nejpozději v 21 hodin, jinak riskujete porušení nočního vycházení.