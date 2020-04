Koronapoplatek u zubaře? Na klinice chtějí 4 stovky ještě, než si sednete

Návštěva zdravotního zařízení v době platnosti nouzového stavu vyžaduje dodržování určitých opatření a doporučení. Ta je třeba respektovat. Návštěva lékaře by neměla být podmiňována žádnou další finanční úhradou, a to ani během nouzového stavu. Zubní klinika Stomat si ale nově podle svědectví čtenářů TN.cz účtuje speciální poplatek.

Společnost nejprve informovala o uzavření některých poboček. Od 6. dubna by ale nakonec měla znovu své dveře klientům opět otevřít. Má to ale jeden háček. Pokud si přejete být ošetřen, budete si muset připlatit, a to nemalou částku. Není proto divu, že pacienti, kteří k zubaři na kliniku docházejí, mají vztek. O speciálním poplatku na zubní klinice nás informovala jedna z klientek.

Na stánkách informují, že "pacient je telefonicky seznámen s pravidly, která musí během návštěvy kliniky dodržovat." Z výpovědi jedné z klientek ale víme, že telefonicky ji nikdo s žádnými opatřeními neseznámil, pouze jí přišla smska.

Její znění bylo následovné: "Od 6. 4. 2020 začínáme ordinovat. Poplatek za bezpečnostní pomůcky činí 400 Kč. Pokud máte zájem a souhlasíte s platbou, volejte od 6. 4. recepci, nebo ordinaci."

Pacienti ale s vyšší cenou za ošetření spokojeni nejsou. "A jakou bezpečnostní pomůcku by mi mohli poskytnout, když stejně musím otevřít pusu? A že se chrání oni, to je snad samozřejmé. Vždy musí nosit roušku a rukavice, i když není karanténa, že by rouška za 400 Kč?" uvádí jedna ze zákaznic.

Zeptali jsme se proto prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera, zda je běžné, aby se v době epidemie platil v zubní ordinaci speciální poplatek za bezpečnostní pomůcky. "Ceny jsou kalkulovány podle zákona a řady dokumentů. Jednotlivý případ neumím posoudit," řekl.

Co poplatek za bezpečnostní pomůcky zahrnuje, není zřejmé. Pacient by ale žádnou takovou částku platit neměl. "Lékař nemůže žádným poplatkem podmiňovat poskytnutí hrazených služeb," uvádí David Šíma z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví. "To platí vždy, i nyní v tomto (nouzovém – pozn. redakce) stavu," dodává.

Klinika má na svých stránkách uveden ceník, nikde se ale o novém poplatku za bezpečnostní pomůcky nedočteme. O tom je klient srozuměn až prostřednictvím smsky. Uvádějí pouze, že zavedli "konkrétní vnitřní preventivní opatření, součástí kterých je každodenní dezinfekce všech prostor, posílili čištění citlivých povrchů, jako jsou kliky dveří, toalety, křesla, stoly a další, a že dbají na to, aby zaměstnanci dodržovali všechna preventivní a hygienická opatření, včetně používání ochranných pomůcek při každém ošetření.“



Redakce se snažila kliniku Stomat kontaktovat od středy 1. dubna, neúspěšně.