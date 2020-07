Chcete poslat děti na příměstský tábor? Tady je ještě volno! PŘEHLED

Praha a Středočeský kraj

Kreativní příměstský tábor ve Velkých Popovicích

Pro všechny tvořivé holky i kluky ve věku od sedmi do dvanácti let, kteří se nebojí naučit různé výtvarné techniky, je ideální právě příměstský tábor ve Velkých Popovicích. Cena za pětidenní program je 2850 korun, a ještě stále na webu hlásí volná místa. Můžete si vybrat z termínu v červenci i srpnu.

www.subscribepage.com



Stream of Dance

Posledních pár volných míst má také příměstský tábor tanečního studia a skupiny Stream of Dance. Pokud vaše dítě miluje tanec, tato volba bude jistě to pravé. Tábor je určený dětem ve věku od sedmi do třinácti let a bude se konat od 24. do 28. srpna ve sportovním centru PartyFit v Praze 8. Cena je 2900 korun.

www.streamofdance.cz

Action Park příměstský tábor

Sportovní příměstský tábor v Action Parku obohacený navíc o výtvarné a kreativní aktivity je skvělým způsobem, jak zabavit zvídavé a energické děti ve věku od sedmi do třinácti let. Park se nachází v Praze Lahovičkách a podle informací TN.cz jsou ještě volná místa v termínu od 10. do 14. srpna. Cena pětidenního táboru je 3 999 Kč.

www.actionpark.cz

Jihočeský kraj

Letní příměstské tábory Šikulka 2020

Také v Českých Budějovicích si děti mohou užít rozmanitý a zábavný program. Podle informací TN.cz jsou stále volná místa na dvou posledních táborech v srpnu. Program je určený pro děti ve věku od čtyř do sedmi let a od osmi do dvanácti let. Cena je 2200 korun. Termíny jsou ke shlédnutí na webu.

Albíkův příměšták v Českém Krumlově

Hledáte smysluplnou zábavu na léto pro vaše ratolesti? V tom případě se vám bude líbit tento příměstský tábor. Pro děti ve věku od šesti do dvanácti let je v Českém Krumlově připravený smysluplný program. Termín od 24. do 28. srpna hlásí stále ještě několik volných míst. Cena je 1995 korun. Více informací včetně přihlášky naleznete na webových stránkách.

Plzeňský kraj

Příměstské tábory #PARKOUR4U 2020

Spousta aktivit včetně setkání s hasiči, policisty a dalšími čeká děti v Plzni. Tamější příměstský tábor v Aktivity centru Krašovská hlásí stále volná místa na jednotlivé termíny, které jsou dostupné ke shlédnutí na webu. Tento tábor vyjde na 2900 korun a v ceně je zahrnuté jídlo, odborný dozor, program i úrazové pojištění.



Příměstské tábory Plzeň s výtvarným zaměřením

Podle dostupných informací na webu hlásí volná místa na srpnových příměstských táborech také firma Výtvarno. Tématem je především malování, tvořivost a osvojení si různých technik. Všechny programy jsou pro děti ve věku od šesti do patnácti let. Pětidenní tábor vyjde na 2500 Kč. Dítě je však možné přihlásit za 500 korun také na jednotlivé dny.

Příměstské tábory v dalších krajích naleznete na následující straně.