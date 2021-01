Chcete se přihlásit k paušální dani? V pondělí máte poslední možnost!

Pondělí je poslední den, kdy se budou moci živnostníci přihlásit k paušální dani. Je to změna, na kterou řada z nich čekala. Uleví jim od papírování. Nebudou muset podávat daňová přiznání ani se bát kontroly finančních úřadů.

O víkendu elektronicky nebo v pondělí osobně. Ten, kdo se chce k paušální dani přihlásit, má poslední možnost. Řadu živnostníků k přihlášení přiměla vyhlídka na úsporu, výrazně méně byrokracie a celkově se dle svého vyjádření pro TV Nova domnívají, že je pro ně paušální daň výhodnější.

"Situace je klidná, nicméně naši poplatníci si přihlášky k paušální dani podávají, ale žádné řady se nám netvoří," vyjádřila se mluvčí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Miroslava Bardonková.

Přihlásit se k paušální dani je možné přes datovou schránku, poštou nebo lze osobně vyplnit formulář a přinést jej na podatelnu finančního úřadu.

Ten, kdo to do pondělka stihne a k paušální dani se přihlásí, bude platit 5469 korun měsíčně. Vyplatí se to spíše bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy pod milion korun.

"K pátku se přihlásilo 25 tisíc osob samostatně výdělečně činných," řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ministerstva financí by jich mohlo být až 130 tisíc. Kdo se v průběhu roku stane plátcem DPH, pokračuje v režimu paušální daně. Daňové přiznání podá až po konci roku.

"ODS s tématem paušální daně přišla a jsme rádi, že byla schválena. Je fajn, že se podařilo prosadit zvýšení limitu příjmů z 800 tisíc na 1 milion korun," vyjádřil se poslanec Jan Skopeček (ODS).

"Z řad našich klientů jsme zatím velký zájem o paušální daň nezaznamenali, což nás překvapuje, nespornou výhodou je fatální úbytek byrokracie," tvrdí Libor Hraba, majitel poradenské společnosti Comeflex Consulting.

"Já považuju za strašlivou chybu vlády, že podcenila marketingovou část této věci. Ta informovanost na straně podnikatelů je velmi nízká," prohlásil Skopeček.

V pondělí bude prodloužena otevírací doba finančních úřadů až do 18 hodin.