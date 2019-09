Chcete si na dovolené užít zábavu? V těchto zemích zažijete nejlepší party!

Zažít nejlepší party na dovolené si přejí někteří turisté z celého světa. Chtějí vyrazit do barů, klubů a užít si místní noční život. Nejlépe vydržet až do rána a nasát tu správnou atmosféru. Ideální je pro to například Bangkok v Thajsku, Bejrút v Libanonu nebo Berlín v Německu.

Bangkok

Restaurace jsou na každém kroku. Nejoblíbenějším místem je čtvrť Soi Nana. "Je plná domů, které byly přeměněné na útulné bary se zábavou…," řekl deníku CNN recepční místního hotelu Khun Chaba.

Město je známé také bary. Až sedm se jich dokonce dostalo do žebříčku padesáti nejlepších podniků v Asii pro rok 2019. Nejvýše se umístil Bamboo Bar na osmém místě. Tanec a hudbu si lidé užijí ve čtvrti Thonglor. Je zde spousta podniků například i s karaoke.

Barcelona

Dalším místem je španělská Barcelona. Party se zde pořádají až do rána a to po celý rok díky příznivým teplotám. "Noční život je rozdělen hlavně do dvou oblastí. Oblast v centru města zahrnuje slavné ulice Aribau a Tuset, které jsou plné barů a klubů, jako je Sutton Club a Bling Bling," popsal ředitel místního hotelu R. David Salomon. Město je centrem i různých hudebních festivalů, a to například Tomorrowland nebo Sonar.

Bejrút

Na party můžete vyrazit také do Bejrútu v Libanonu. Užít si je můžete během celého dne. "Party všech věkových kategorií s různým vkusem hudby, jídla a atmosféry se konají během brunche, dále na pláži, při západu slunce a potom pokračují až do časných ranních hodin," uvedla Roxana Fersaneová, recepční.

Mezi proslulé ulice patří Gourad a Mar Mikhael. Pouliční kavárny nebo hospody si lidé pak užívají v ulici Hamra. Po party se pak lidé přesouvají na místní delikatesy. Mezi ně patří například manakish (slaný koláč) nebo kunefe (dezert).

Berlín

Podle německého šéfkuchaře Philippa Vogela je v Berlíně večírek každý den. "Ať už se chystáte v neděli odpoledne, nebo zažít velkou noc o víkendu, budete mít vždy na výběr alespoň z deseti klubů," řekl šéfkuchař. Většina z nich je ve čtvrti Kreuzberg. Navštěvovaný je také klub Berghain, který patří mezi nejlepší techno podniky na světě. Není však pro všechny. Lidé si zde totiž užívají nejen drogy, ale i nezávazný sex.





Kapské Město

"Nemusíte se omezovat na bar nebo klub, máme také zajímavé události, místa konání a venkovní večírky," vysvětlil místní obyvatel Hoon Kim. Mezi oblíbené festivaly patří Afrika Burn a Rocking the Daisies. Večírky jsou oblíbené také v regionu Cape Winelands, kde je spousta farem nebo statků nabízející živá vystoupení.

Podle Hoon Kima si lidé ve městě užijí den i noc. Místní lidé jsou bezstarostní a většina kaváren se během dne promění v bary a poté na noční kluby. Mezi nejoblíbenější místa patří Harrington's, Aces'n'Spades nebo Athletic Club & Social.

