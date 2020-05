Chcete si pořídit pejska? Na tohle si dejte při vybírání na internetu pozor!

Češi jsou národem pejskařů - bez čtyřnohého parťáka si mnozí z nich neumí svůj život představit. A s nástupem sociálních sítí se rozmáhá pořizování štěňat přes internet, kde to jenom překypuje inzeráty. Veterinární správa proto varuje, na co si dát při vybírání a koupi pejska tímto způsobem pozor.

Nákup psa přes inzerát, v dnešní době především na internetu, s sebou nese určitá rizika. Zájemce si může například neúmyslně pořídit zvíře z nevhodných podmínek chovu či naletět podvodníkovi. Boj proti problematickým chovům a tzv. množírnám je důležitým tématem nejen pro Státní veterinární správu, ale postupně o něm hovoří i širší společnost.

Existuje však stále mnoho lidí, kteří s touto problematikou obeznámeni nejsou. "Nemalá část osob pořizujících si psa či kočku si totiž stále neuvědomuje, že za určitých okolností to může svým nezodpovědným přístupem k nákupu zvířete být právě ona, kdo existenci množíren, podporuje," říká ředitel veterinární správy Zbyněk Semerád.

"Pokud zde bude dostatečná poptávka po levných štěňatech bez ohledu na původ a chov v nevhodných podmínkách, sebepřísnější represe existenci množíren nezabrání," dodává. Důležitá je tudíž osvěta. Veteriná správa se z těchto důvodů rozhodla na svém webu vytvořit novou rubriku Nákup zvířat, ve které se potenciální zájemci dozvědí, na co si dát při výběru pejska pozor.

Věk štěněte

Podle věku poměrně snadno poznáte, zda se jedná o štěně z nevhodných podmínek. Chovatelé často sázejí na to, že čím mladší pejsek, tím víc je pro lidi atraktivní a roztomilý. Platí však, že štěně mladší 50 dnů nesmí být odstaveno od matky. Ujistěte se tedy vždy, že je pejsek starší sedmi týdnů.

Fotografie zvířete

Vždy si prohlédněte fotografii u inzerátu. Pokud má zavřené a zalepené oči, je patrné, že je zvíře příliš mladé. Všímejte si i toho, zda není příliš vyhublé nebo nemá prořídlou srst, což bývají známky toho, že zvíře neprospívá.

Převzetí zvířete

Vždy trvejte na tom, abyste se mohli na pejska podívat v místě jeho chovu a převzít si ho tam. Pokud se majitel zdráhá, není to dobrý signál. Nikdy nepřebírejte zvíře někde u silnice, na benzínce nebo na parkovišti, kam vám ho majitel přiveze.

Matka štěněte

S tím souvisí i to, zda vám majitel umožní vidět matku štěněte, které si chcete koupit. Je vhodné navštívit chov alespoň jednou předtím, než si pejska přivezete do svého domova. "Podívejte se na chování zvířete s jeho matkou, případně sourozenci," doporučuje veterinární správa.

Čip

Uvádí inzerát, že je pes čipován? Nejpozději do tří měsíců svého věku musí být štěňata označena mikročipem. "Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena," varuje veterinární správa.

Očkování proti vzteklině

Od tří do šesti měsíců svého stáří pes musí být očkován proti vzteklině. Po uplynutí účinnosti musí být přeočkován. Podle věku zvířete tedy věnujte pozoronost i tomu, zda u něj bylo potřebné očkování provedeno.

Odčervení

Nikdy nekupujte zvíře od chovatelů, kteří neprovádí ošetření proti parazitům. "Každý by vám měl být schopen sdělit, jakým přípravkem a způsobem toto ošetření zajišťuje," upřesňuje veterinární správa.

Nevěrohodné informace

Pokud si nejste jistí, zda je prodejce spolehlivý, ověřte si jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo na internetu. To samé můžete provést i s fotografií zvířete. "Varovat nás může stejná fotografie zvířete na stránkách, které nemají nic společného s prodejcem, rozdílné kontaktní údaje u stejného prodejce nebo inzerátu," varuje veterinární správa.

Průkaz původu

Zpozorněte, pokud inzerát uvádí, že se jedná o čistokrevného psa, ale není tam uvedeno, že má průkaz původu. Ten u tzv. čistokrevných štěňat nejčastěji chybí v případech, kdy rodiče nemají na přijetí do registrovaného chovu potřebné předpoklady (zdravotní, povahové atd.).

Cena

Pokud je cena podezřele nízká, měli byste koupi zvážit. "Může to svědčit o odchovu psa v nevhodných podmínkách nebo zavádějících informacích o plemenné příslušnosti. Ověřte si standard plemene (váhu, výšku, zbarvení), vyhnete se tak nabídkám nekvalitních jedinců vydávaných za vzácné varianty plemene," vysvětluje veterinární správa. Varovným signálem je i to, že se majitel snaží zvířete co nejrychleji "zbavit" a při rychlém nákupu slibuje slevu.