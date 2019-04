Chcete ušetřit peníze? Dodržujte tohle desatero maličkostí!

Každému z nás by se určitě hodila nějaká ta koruna navíc. Všichni si ale také myslíme, že zrovna my rozhodně zbytečně neutrácíme, a proto nemáme na čem ušetřit, že? Přitom stačí změnit pár návyků a peníze se vám budou spořit jedna báseň. Není to nic složitého, přesvědčte se sami!

Co nemine několikrát do měsíce nikoho z nás, je bezesporu nákup jídla. A pokud se při něm naučíte dodržovat pár jednoduchých pravidel, zaručeně vám váš bankovní účet a ve finále i naše planeta poděkuje. Pojďme se na pár tipů rovnou podívat!



1. Sepište si, co budete následující týden vařit. Podle toho dejte dohromady seznam věcí, které je potřeba v krámě nakoupit a toho se potom v obchodě nekompromisně držte!



2. Pokud chcete využít slev, prostudujte si letáky už předem a přizpůsobte jim vaření na následující týden, nikdy však ne opačně!



3. Rada nad zlato – před odjezdem na nákup se dostatečně najezte. Zní to vtipně, ale věřte, že pokud se do krámu vydáte s plným břichem, vyhnete se tak ukvapenému nakupování všeho, na co bude mít váš kručící žaludek právě chuť a finální účtenka tak bude o poznání kratší.



4. I když na vás budou odevšud vykukovat slevy, neberte zbytečně jídlo, které nemáte na seznamu a nutně ho nepotřebujete. Ty citrony sice stojí o dvacet korun za kilo méně, ale opravdu je využijete? Buďte k sobě upřímní, stejně většina těchto výhodně nakoupených věcí končí s prošlou lhůtou v koši.



5. V obchodě se také koukejte na cenu za kilogram, která je většinou napsaná malým písmem na cedulce. I přesto, že je jedno balení cherry rajčat podle cedule levnější než druhé, můžete zjistit, že se vám vyplatí koupit dražší balení, které vychází ve finále cenově na gramy či kilogramy výhodněji.



6. Nenaleťte na slevy 3+1 a podobné. Využívejte jich pouze v případě, že se jedná o věci, které se dají dlouhodobě skladovat. Stejně tak to platí například u výhodných menu.



7. Nekupujte balenou pitnou vodu. Většina domácností v Česku se může pochlubit kohoutkovou vodou, která je často ještě kvalitnější než balená pitná voda. Ušetříte navíc planetu od dalšího zbytečného plastu a svoji peněženku od dalších zbytečných výdajů.



8. Zamrazujte jídlo! To, co vám zbyde a víte, že už to nesníte, strčte do lednice. Ať to bude polévka, buchta, maso nebo klidně toustový chleba. Pokud budete zamrazovat maso, rozdělte ho do balíčků po menším množství plátků nebo kusů. Nemusíte pak rozmrazovat množství větší, než fakticky zpracujete.



9. Snažte se využít vše. Zůstal vám doma starší chleba? Obalte ho ve vajíčku nebo si z něj udělejte topinky. V míse na ovoce už začínají hnědnout banány nebo měkne avokádo? Využijte je například na pleťovou masku nebo na koktejl. Máte o jídlo postaráno a nemusíte nic vyhodit.



10. Co jde, si udělejte doma. Máte balkon nebo zahrádku, na které můžete pěstovat svá rajčátka, bylinky apod? Využijte toho, právě na tom ušetříte spoustu peněz. Stejně tak si můžete začít vyrábět domácí jogurty, nebo třeba i těsto na pizzu. Domácí výroba vás vyjde na zlomek ceny!



Pokud budete tohle desatero poctivě dodržovat, věřte, že to na svém účtu pocítíte už během prvního měsíce. A co s ušetřenými penězi? Zapřemýšlejte například o spořicím účtu. Peníze na běžném účtu vás budou stále lákat k útratě, zatímco když si dáte na konci měsíce ušetřené peníze na spořicí účet, budete je mít schované bokem (v případě nouze ale neustále k dispozici) a navíc se vám budou lépe zhodnocovat.