Chcete volit europoslance mimo své bydliště? Návod, jak na to!

Volby do Evropského parlamentu už se kvapem blíží a voliči, kteří budou v době voleb mimo adresu svého trvalého bydliště, si mohou začít vyřizovat své voličské průkazy. Stačí k tomu jedna žádost, netřeba se bát složité byrokracie. Voličský průkaz navíc úřady mohou doručit i poštou. Přinášíme přehled, jak na to!

"Nejsem doma“ - jedna z nejčastějších výmluv lidí, proč nejít k volbám. V České republice je migrace do větších měst za studiem nebo z ekonomických důvodů celkem častým jevem, velká část lidí tak žije mimo adresu svého trvalého bydliště. Kvůli volbám ale nemusí cestovat desítky kilometrů, aby mohli odevzdat svůj hlas.

V České republice se dá odvolit i bez toho, aniž by člověk musel být v den voleb přítomen v místě svého trvalého bydliště. K tomu, aby člověk získal svůj voličský průkaz, není potřeba mnoho úsilí, nemusíte se bát ani nekonečného obíhání úřadů. Žádost je jednostránková, vyplníte pouze pár osobních údajů, jako jsou jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt.

K vydání volebního průkazu stačí napsat žádost nebo vytisknout FORMULÁŘ, ten vyplnit a následně podat na obecním úřadě. Pokud chcete podání stihnout osobně, poslední termín je středa 22. května.

Pro vystavený voličský průkaz si pak můžete buď zajít osobně, zplnomocnit svého blízkého, například rodiče, u kterých máte své trvalé bydliště nahlášeno, nebo si průkaz nechat zaslat na adresu, na které přechodně žijete. Úřad vám vydá voličský průkaz nejdříve ve čtvrtek 9. května 2019.

Vyplněný formulář můžete poslat i poštou. Žádost s úředně ověřeným podpisem však musí na úřad dorazit nejpozději 7 dní před volbami, což odpovídá odeslání zhruba do pátku 10. května, nejzazší termín v případě rychlého doručení pak v pondělí až úterý následující týden. Podpis vám ověří na Czech POINTu. Žádost pak můžete podat i přes datovou schránku, tímto způsobem to musíte stihnout do středy 15. května.

V rámci předvolební kampaně se snaží své voliče nalákat i Piráti. Nabízejí vyřízení žádosti v terénu, lidem tak odpadne povinnost chodit na úřad. "Akce budou probíhat v Praze, v Brně a v Olomouci od poloviny dubna," sdělili Piráti. Žádost vyplníte na místě, na akci bude i přítomný notář, který podpis na žádosti úředně ověří. Konkrétní termíny a místa zveřejňuje strana na svém facebooku nebo oficiálních webových stránkách. Piráti pak odešlou žádost o průkaz na příslušný úřad.

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek a v sobotu 24. a 25. května 2019. Voličský průkaz plnoletého voliče opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku v České republice, nikoliv však v zahraničí.