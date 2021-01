Chcete znát osvědčené triky při hubnutí? Vyzkoušeli jsme je a fungují

Proč toho jíme moc? Jednak spousta z nás žije ve spěchu, a proto máme zlozvyk jíst při nějaké další činnosti. A to je velká chyba! Tělo tak nedostává šanci, aby si pořádně uvědomilo, že něco konzumuje a za chvíli se přihlásí s pocitem hladu. Nebo chuti "na něco".

První zásadou je udělat si na jídlo dost času. V klidu si sednout a – co je nejdůležitější – každé sousto v ústech cca 30x přežvýkat, než je spolkneme. Nebudeme si při jídle číst časopis nebo knihu, nebudeme se dívat na televizi a na koukání do chytrého telefonu také zapomeneme. Plné soustředění se na jídlo nám přinese to, že organismus zažije přísun potravy na sto procent. Proto se nebude tak často hlásit o další nášup.

Druhé pravidlo spočívá v tom, že začneme používat menší talíře. Je to výborné šidítko, protože oči vidí jídlem přeplněné nádobí a náš mozek hlásí: "Jé, toho je ale hodně!" V restauracích používají úplně opačný trik – uprostřed obrovských talířů servírují hostům "bobečky" pokrmu. Tím dosáhnou, aby měl host pocit, že jedl málo a objednal si něco dalšího z jídelníčku.

A třetím – nejdůležitějším – přístupem je zbavit se zlozvyku "něco zobat" při sledování televize, čtení knihy apod. Průšvih je v tom, že tím do sebe na noc dostáváme obrovské množství energie. Lidé zpravidla baští u televize oříšky, chipsy a jiné kalorické bomby, které organismus v noci nestačí využít. Proto si ukládá zásoby v tukových buňkách.

Abychom se zlozvyku "ďobat něco" při sledování televize zbavili, je dobré postupovat po menších krůčcích. Utnout takový zlozvyk ze dne na den je mnohem těžší, a proto zpočátku jen nahradíme kalorické bomby něčím méně vydatným.

V ideálním případě na kousky nakrájenou zeleninou. A tu budeme baštit s větší chutí, když při krájení použijeme ozdobné kráječe. Vyzkoušejte si sami – když se na vás bude z talířku smát do spirály vykrájená salátová okurka, zubaté dílky rajčat nebo do mřížkových plátků nakrájená mrkev, bude vám chutnat mnohem víc než obyčejné kostičky či plátky stejné zeleniny.

