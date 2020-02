"Chci zemřít," pláče šikanované dítě! Matka zveřejnila emotivní video

"Chci zemřít, dej mi provaz," plakal devítiletý chlapec. "Chci si zabodnout nůž do srdce. Chci, aby mě někdo zabil," vzlykal Quaden na cestě ze školy. Yarraka se rozhodla video zdrceného syna sdílet, aby upozornila na nebezpečí šikany.

"Právě jsem vyzvedla svého syna ze školy, byla jsem svědkem jeho šikany. Zavolala jsem ředitelce a chci, aby lidé věděli, jaké má šikana důsledky," popsala v emotivním videu Yarraka Baylesová.

"Každý den se něco takového stane. Další šikanování, další posměšky, další nadávky. Můžete své děti, rodiny, přátele vychovat?" žádá naštvaná matka. Quaden se stává častým terčem posměšků ze strany svých vrstevníků, protože odmalička trpí achondroplázií - poruchou růstu kostí, která u lidí způsobuje malý vzrůst.

Malý Quaden o smrti mluvil už několikrát. Poprvé se chtěl zabít v pouhých šesti letech. "Byla jsem totálně v šoku. Vůbec by mě nenapadlo, že tak malé dítě ví, co je to sebevražda," řekla Yarraka. Quaden přišel o dědečka a bratra, který se narodil mrtvý. "Myslel si, že když odejde do nebe, bude moct být s nimi," dodala matka.

Video vyvolalo vlnu solidarity. Americký komik Brad Williams, který trpí stejnou poruchou, pro Quadena za jediný den vybral téměř 350 tisíc dolarů, aby se s rodinou mohl podívat do Disneylandu. "To, co se mi podaří vybrat, ale nebude jen pro Quadena. Bude to pro všechny, které někdy někdo šikanoval a říkal jim, že nejsou dost dobří," napsal Williams.

Příběh malého chlapce nenechal chladným any herce Hugh Jackmana, který pro něj natočil video. "Jsi silnější, než si myslíš," vzkázal školákovi.