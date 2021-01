Chebská nemocnice na pokraji sil! Zbývají poslední volná lůžka

Na Chebsku testy odhalily za poslední týden celkem 1 065 pozitivně testovaných na onemocnění COVID-19. S počtem 1 062 nakažených na 100 tisíc obyvatel je Chebsko druhý nejzasaženější okres. Tím vůbec nejvíce postiženým je Trutnov, kde připadá na 100 tisíc obyvatel 1280 nakažených osob.

"Situace je opravdu vážná, prosím, opravdu prosím, o dodržování epidemiologických opatření a minimalizaci rizika nákazy. Děkuji," vyzval k dodržování vládních nařízení obyvatele Chebu na svém facebookovém profilu Antonín Jalovec, starosta města. Situace tam došla až tak daleko, že v místní nemocnici zbývalo v neděli pouze jediné místo na ARO+JIP, a to pro covidového pacienta. Lepší to není ani s kapacitou volných lůžek s kyslíkem, těch zbývá 11 z celkového počtu 169.

Už v minulém týdnu se hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek obrátil na Sasko a Bavorsko s prosbou, zda by byla možnost přesunout část pacientů do nemocnic v příhraničí. "Postoj pro případnou výpomoc je v těchto spolkových zemích vstřícný. Situaci je však nutné řešit na úrovni vlád i na úrovni ministerstev zdravotnictví," uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Situace, podle pirátského poslance Petra Třešňáka, je neudržitelná. "Pane ministře, prosím požádejte o pomoc Bavorsko a Sasko. Spolupráci už předjednal hejtman Kulhánek, ale oficiálně to musí jít od Vás," uvedl Třešňák na svém Twitteru. Český ministr zdravotnictví Jan Blatný však jakýkoliv převoz pacientů do Německa odmítl. "Pane poslanče, není důvod vyvolávat paniku. V ČR máme dostatečné kapacity. A není problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic mezi kraji," reagoval Blatný.

Ministr Blatný se rozhodl situaci řešit přímo se starostou Chebu Antonínem Jalovcem. "Do Varů už míří 8 lůžek s ventilátory, které rozšíří možnosti akutní péče o těžké případy," uvedl starosta Chebu Jalovec. "Během neděle se podařilo nemocnici uvolnit pět ARO+JIP lůžek, a to díky zrušení JIP na chirurgickém oddělení," řekl mluvčí nemocnice v Chebu Vladislav Podracký.