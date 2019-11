Chemici čistí zasažené sanitky. Výbuch kyseliny vyšetřuje policie

Šest sanitních vozů, které vjely do mraku výparů kyseliny sírové, stojí zaparkovaných přímo v areálu elitních armádních specialistů - libereckých chemiků. Už samotný převoz vozů byl složitý.

"Jely týmy, který byly v ochranných oblecích, používaly na to i masky, aby nebyly kontaminovaný," popsal mluvčí zdravotní záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Chemici pracují na dekontaminaci všech zasažených vozidel. "Zároveň provádíme odběr vzorků," doplnil Robert Dolozim z 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany.

Armáda vyčlenila na dekontaminaci aut desetičlenný tým. Ten na vozech pracoval až pozdě do noci.

Zachraňují se drahé přístroje, potahy, celý interiér vozu. "Je toho opravdu hodně, je to spousta drobnýho materiálu, kterej se těžko dekontaminuje. Je to taková mravenčí práce," řekl velitel osádky dekontaminace bojové techniky Jan Borůvka. Co nepůjde zachránit, bude muset na likvidaci do spalovny.

U výslechu je aktuálně řidič nákladního auta, který byl v době chemické reakce v areálu firmy a podle informací TV NOVA se významně podílel na záchraně poleptaných lidí. Policie už vyslýchá první svědky.

Chemická reakce poranila 8 zaměstnanců firmy. V kritickém stavu zůstává jeden z nich. Zraněno bylo i dalších 10 záchranářů. "Pociťovali pálení očí, škrábání v krku, obtíže při polykání," popsal mluvčí záchranky. V tuto chvíli jsou v domácím ošetřování, zítra jim bude poskytnuta psychologická pomoc.