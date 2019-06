Chemický postřik v Chorvatsku: Látky proti komárům škodí i lidem

Východ Chorvatska je v posledních týdnech pod útokem komárů. Sociální sítě jsou plné obrázků děsivě pobodaných lidí. Situace je nejhorší v Osijecko-baranjské župě. Její představitelé se proto rozhodli pro nasazení leteckých postřiků. Začít by se mělo tento týden.



Chorvatské zákony zakazují letecké postřiky nad obydlenými oblastmi. A mají pro to dobrý důvod. “Biocidní roztok používaný při regulaci počtu komárů může být pro člověka nebezpečný, pokud jej někdo spolkne nebo pokud je mu osoba přímo vystavená,“ uvedl pro srbský portál telegraf.rs Ivan Aleksić ze srbského Institutu pro biocidy a lékařskou ekologii.



Příznaky otravy podle Aleksiće mohou zahrnovat podráždění očí, pocit pálení v krku, nevolnost a nutkání ke zvracení. Ultra jemné částice navíc pak zůstávají ve vzduchu ještě několik hodin.

Podle chorvatského portálu dnevno.hr největší riziko při postřicích hrozí pro novorozence, děti do dvou let a těhotné ženy. Novorozence může nepřímo ohrozit, pokud se látky z postřiku dostanou do mateřského mléka. Úřady doporučují lidem, aby zůstali doma a nechali zavřená okna.

Snímky z návštěvy Osijeku:

Plánované letecké postřiky se týkají zelených pásů kolem obcí a měst. Přímo v obydlených oblastech se ale také používají insekticidy. Pracovníci obcí používají ruční postřikovače, případně i větší přístroje umístěné na korbách aut.





Chorvat Ivan Zgrebec byl venku je 45 minut a takto dopadl:



Podle chorvatského portálu 24sata.hr je v zemi složité zajistit potřebná letadla pro shazování postřiku, je možné, že se bude muset objednat společnost ze Srbska.

Velké problémy s komáry mají i obyvatelé sousední Vukovarsko-sremské župy. V hlavním župním městě Vukovaru nasadily úřady letadla s postřikem už v pátek. I vukovarští mají problém sehnat dostatek strojů, jedno letadlo tak bylo zajištěno z Maďarska. Další postřiky jsou plánované na úterý a středu.



Ve Vukovarsko-sremské župě se už dávají dohromady města a obce podél řeky Bosat, aby společně bojovala proti komárům. Postřiky ze země jsou totiž bezvýsledné. “Myslíme si, že toto je jediné řešení, obsáhnout najednou celou oblast a konečně problém vyřešit. Začneme hned, jak dostaneme povolení od úřadů,“ sdělil podle chorvatského portálu glas-slavonije.hr starosta města Vinkovci Ivan Bosančić.

Komáři jsou problémem i v Česku, podívejte se na reportáž TV Nova: