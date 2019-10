Chlapce (14) zabil během bouře strom! Podle lidí za to může škola

Teprve čtrnáctiletý chlapec zemřel v Nitře poté, co na něho spadl strom během větrné bouře Mortimer. Ta se Slovenskem přehnala v pondělí. Policie se teď snaží najít viníka. Někteří lidé si myslí, že jsou za smrt zodpovědní učitelé, kteří naplánovali branné cvičení i při nepříznivém počasí. Podle města byly stromy ve špatném stavu a na starost je měli vodohospodáři. Ti to odmítají.

Děti ze základní školy ve slovenské Nitře vyrazily v pondělí se svou učitelkou na branné cvičení. Jejich výlet však skončil tragicky. Když se vracely po cyklostezce zpátky do školy, silný vítr poničil strom. Jedna z větví poté spadla na děti. Čtrnáctiletý chlapec zemřel, další dva jeho spolužáky odvezli záchranáři do nemocnice.

Podle lidí je za smrt chlapce zodpovědná škola. "Na vině jsou jednoznačně učitelé. Teprve začal školní rok a oni zorganizují branné cvičení i při velkém větru," napsal pan Milan v diskuzi portálu tvnoviny.sk. Redaktor proto navštívil školu, kam chlapec chodil. Ta se však odmítla k případu vyjádřit.

O špatném stavu stromů u cyklostezky mělo město informovat vodohospodáře letos na jaře. Ti prý takovou informaci vůbec nedostali. Podle nich má také bezpečnost na cyklostezce na starost město, a to podle nájemní smlouvy. Případem se zabývá i slovenská policie.

I ve středu se musejí Slováci připravit na silný vítr. Státní hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Vítr by měl ustat kolem deváté hodiny ráno, poté zesílí večer kolem 22. hodiny. Meteorologové varují před silným větrem i ve čtvrtek. Výstraha platí pro Bratislavský, Trenčínský, Košický, Nitranský, Trnavský a Prešovský kraj, a to až do třetí hodiny odpoledne.

