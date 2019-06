Chlapce zadrželi ve třinácti letech za protesty. Čeká ho poprava!

Qureiris se se svými kamarády v roce 2011 zúčastnil protestů v Saúdské Arábii za lepší práva. V té době mu bylo deset let. O tři roky později ho policie zadržela, když se se svou rodinou vydal na dovolenou do Bahrajnu. Teď dovršil osmnácti let a nejspíš bude popraven.