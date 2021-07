Chlapec (10) chtěl z tábora domů, pak zmizel. Vyhlásili po něm pátrání

Zmizení chlapce vedoucí tábora zaznamenal ihned po poledním klidu v okamžiku, kdy měl pokračovat táborový program. Dospělí i další táborníci bleskově proběhli okolí, ale nenašli ho. Na nic proto nečekali a okamžitě zavolali policisty.

"Na místo vyjely hlídky z Lanškrounska i širšího okolí včetně psovodů, už jsme organizovali pátrací akci, ale ta naštěstí nebyla potřeba. Desetiletého chlapce po pár minutách potkali kolegové z Lanškrouna na cyklostezce. Kluk by se evidentně neztratil – domů pochodoval správným směrem, ale to není pochvala. Správně se určitě nezachoval," upozornila policejní mluvčí Eva Maturová.

Policisté promluvili nejen s ním, ale i s rodiči a vedením tábora. Všichni se shodli na tom, že když být na táboře nechce, nikdo ho nutit nebude. Bylo velkým štěstím, že pátrání neskončilo špatně a dítěti se nic nestalo.

"Včerejší pátrání mělo šťastný konec, ale přesto upozorňujeme rodiče, aby před odjezdem svých ratolestí na táborové turnusy s nimi toto téma 'nakousli'. Jsou-li nešťastné z kolektivu, programu, prostředí…, musí o tom říct a netutlat v sobě smíšené pocity smutku a beznaděje. Zvednout se a nepozorovaně v polední pauze odejít, to je to nejhorší, co mohou udělat," varovala Maturová.

Vedoucí tábora na chlapci nezpozorovali žádné výkyvy nálad či smutku, proto neměli tušení o tom, že by měl v úmyslu utéct. "Vezmeme-li to z širšího pohledu, jsou děti, které se na táborovou partu těší celý rok a nemohou dospat rána, kdy rodičům zamávají, ale známe i případy dětí, které jely na tábor 'za trest' s pocitem, že se jich rodiče chtěli na pár dnů zbavit, což není správná varianta," dodala mluvčí s tím, že základem je komunikace.