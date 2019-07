Chlapec (10) plaval v moři, když ho zasáhl blesk. Teď bojuje o život

Desetiletý chlapec si chtěl jen ráno zaplavat, když ho v moři zasáhl blesk. Stalo se to v neděli v přímořském městě Vallauris na východě Francie. I přes ihned poskytnutou první pomoc byl převezen do nemocnice v Nice, kde v kritickém stavu bojuje o život.

K tragédii došlo brzy ráno, kdy se plavčíci teprve chystali do práce. V tom momentě pláž nikdo nehlídal. "Šli jsme s mým kolegou dát vše do pořádku, když v tom jsme slyšeli hromy. Bylo to opravdu hlasité a měli jsme strach. Následně jsme slyšeli rodiče chlapce, kteří křičeli. Okamžitě jsem se rozběhl, abych zjistil, co se stalo. Viděl jsem malého chlapce ležet na zemi. Slintal. Dal jsem mu první pomoc. Nikdy jsem nic takového neviděl. Jsem zvyklý na žahnutí od medúzy nebo popíchání od ježka, ale ne na zasažení bleskem," popsal hrozivou situaci plavčík Johan Sainton pro portál bfmtv.com.

Neštěstí se stalo na východě Francie ve městě Vallauris. Konkrétně v letovisku Golfe Juan. Desetiletý chlapec byl převezen do dětské nemocnice Lenval v Nice po sérii srdečních masáží. Při jeho oživování musel být použit defibrilátor. "To, co se stalo dnes ráno, bylo náhlé a neočekávané. Takové počasí ani nemělo být. Na pláži nebyla žádná červená vlajka, jelikož samotná pláž nebyla ještě pod dohledem. Vše se seběhlo příliš rychle," řekl šéf záchranářů Dominique Delin pro portál bfmtv.com.

V současné době se chlapec nachází v kritickém stavu a v nemocnici bojuje o holý život.