Chlapec (14) má být podezřelý z pobodání kamaráda, vězení se asi vyhne

"Pokud by v té věci bylo zahájeno řízení ohledně dítěte mladšího 15 let, tak by rozhodoval specializovaný soud. Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež, tedy zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech předseda takového senátu nebo samosoudce," uvedl na dotaz TN.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. Právě to jako jediné o případu podává informace, policie incident už nekomentuje.

Kriminalisté podle Cimbaly nadále zjišťují, co se na konci dubna v Dolních Chabrech vlastně stalo. Až potom bude zřejmé, jestli se případem, který pražští policisté prověřují jako pokus o vraždu, bude zabývat zmiňovaný soud pro mládež a ne "klasický" trestní soud.

"Jsou tam i tomu odpovídající sankce, které lze uložit. Je to soubor výchovných i ochranných opatření - například napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického psychologického střediska, dohled probačního úředníka, ochranné léčení," vypočítal některé z možností Cimbala. Na dotaz TN.cz ovšem neodhadl, kdy by se případ mohl pohnout kupředu. I s odkazem na ochranu dětí mladších 18 let.

Vše tak nasvědčuje tomu, že i pokud se prokáže, že v Dolních Chabrech na matku se synem opravdu zaútočil teprve čtrnáctiletý teenager, vězení se kvůli svému nízkému věku vyhne.

"Bavili jsme se s paní státní zástupkyní, která má tuhle věc na starosti a obecně u této násilné trestné činnosti ve spojení s osobami mladšími 18 let, ať už jde o oběť či podezřelého, tak informace jsou striktně hlídány. A případný trest nemá primárně sledovat potrestání, ale nápravu a převýchovu, aby se nic takového do budoucna nestalo," uzavřel Cimbala.

Policisté se pobodáním chlapce a jeho matky zabývají od 28. dubna. V okolí domu, kde se incident odehrál, pátrali po čtrnáctiletém chlapci. Právě on má být útočníkem. Teenagera nakonec vypátrali nedaleko, sanitka ho převezla do nemocnice.

