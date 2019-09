Chlapec (3) zkolaboval na ulici! Život mu zachránili psovodi. VIDEO

Tříletý chlapec dostal v Košicích na Slovensku z vysoké teploty záchvat přímo na ulici. Naštěstí šli poblíž policejní psovodi, kteří maminku i s chlapcem naložili do auta a odvezli do nemocnice. Poté, co se chlapec uzdravil, navštívil policejní stanici. Tam se setkal i se svými zachránci.