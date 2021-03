Chlapec dostal sadu na hledání fosilií, našel poklad starý stovky milionů let

O hotové pozdvižení se postaral šestiletý chlapec z britského Walsallu, který našel místo červů zkameněliny staré stovky milionů let. Dítě je objevilo náhodou na zahradě s pomocí archeologické sady, kterou dostalo pod stromeček. Nejstarší z nalezených zkamenělin může být stará až 500 milionů let.

Šel na zahradu hledat červy a vrátil se s nálezem, který zaujal světové odborníky i média. Siddak Singh Jhamat je šestiletý chlapec, přesto se mu podařilo něco, po čem touží archeologové po celém světě. Našel poklad.

Tím jsou stovky milionů let staré fosilie. Objevil je přitom pomocí speciální sady, kterou dostal jako dárek k Vánocům, informuje britská BBC.

"Jen jsem kopal a hledal červy a kousky keramiky a cihel. Ale narazil jsem na tenhle kámen, co vypadal trochu jako roh. Napadlo mě, že by to mohl být zub, dráp, nebo taky roh. Ale byl to kus korálu. Byl jsem z toho vážně nadšený, když jsem zjistil, co to je,“ řekl novinářům Sid.

"Překvapilo nás, když našel v zemi věc tak divného tvaru. Byl to korál a kolem něj bylo několik menších kousků. Další den tam šel znovu kopat a našel kus slepeného pískovce, ve kterém byla spousta maličkých zkamenělých měkkýšů a mušlí a něco, co se jmenuje lilijice,“ okomentoval nečekaný nález Sidův otec.

Hledači zkamenělin jsou novým objevem nadšení. Nejstarší fosilie je podle odhadů stará až 500 milionů let. "Drsnatí koráli žili právě v tomto období, v prvohorách,“ vysvětlil otec. "Anglie byla tou dobou součástí superkontinentu Pangea. V té chvíli byla celá pod vodou,“ uvedl s tím, že o synově nálezu mají v plánu informovat Geologické muzeum Birminghamské univerzity.