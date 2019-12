Chlapec si vzal poslední dávku léků! Vyhrál boj s rakovinou. VIDEO

Devítiletému Stevenovi Cotterovi diagnostikovali akutní lymfoblastickou leukémii, když mu bylo pouhých šest let. Následovala dlouhodobá léčba, která vyžadovala užívání množství léků, ze kterých mu bylo hodně špatně. Tento týden však jeho trápení skončilo.

Pro své blízké a přátele je Steven malým hrdinou. Dojemný moment, kdy spolkne poslední léky, rodiče natočili na video. Záznam poté zveřejnili na sociální sítě s textem: "Synova poslední dávka chemoterapie. Velké slzy štěstí. Video je bez zvuku, ale vše z něho jde cítit," napsala šťastná máma Ashley.

Na videu jde vidět, jak se Steven štěstím rozplakal a objal svého otce. Spolu s rodiči mají velkou radost i jeho mladší bratr a kamarád. Rodina natočila i pohled na stůl, na kterém jsou vidět láhve od léků. A není jich málo – ty všechny musel Steven během léčby užívat.

Ze šťastného rodinného momentu se stalo virální video. "Sladký chlapeček, rozplakalo mě to," bylo napsáno v jednom z mnoha komentářů. Otec chlapce řekl médiím, že to bylo sice náročné období, ale jejich rodinu to velmi semklo.