Samuel zemřel dva dny po porodu, maminka viní personál nemocnice

"Pocity jsou strašné, já to neumím ani popsat. Nevím, jak budu bez něj žít,“ popsala televizi Markíza maminka zesnulého chlapečka. Dominika měla celých devět měsíců bezproblémové těhotenství, chodila na pravidelné kontroly a vše bylo v pořádku.

S manželem se na svého prvního potomka těšili. "Čekat devět měsíců bez komplikací a najednou těžký porod. Celé se to pokazilo," pokračuje Dominika, která měla plánovaný termín 18. srpna. Nakonec tři dny přenášela a minulý týden ve středu šla do nemocnice v Galantě nedaleko Bratislavy na plánovanou kontrolu k lékaři.

I přesto, že údajně krvácela, poslal ji gynekolog domů s tím, aby dorazila v pátek. "Až do pátku jsem měla bolesti a krvácela jsem," tvrdí Dominika. To už maminku museli hospitalizovat, do soboty s ní ale údajně nic nedělali.

V neděli pak mamince měla odtéct část plodové vody. Lékaři ji údajně poslali spát, aby nabrala sílu na porod. V pondělí začala mít Dominika kontrakce, po třech hodinách skončila na porodním sále. "Nakonec jsem ho vytlačila, byl celý modrý, nehybný a nedýchal. Řekli mi, že je to moje chyba. Prý se měl nadechnout plodové vody," tvrdí maminka zesnulého chlapce.

"Nemocnici celá situace mrzí. Rodička byla od začátku hospitalizace neustále monitorována a nic nenasvědčovalo možným zdravotním komplikacím. Porod proběhl spontánně, bohužel dítě po narození nedýchalo a přítomný neonatolog a anesteziolog okamžitě začali s resuscitací," reagoval mluvčí nemocnice Tomáš Král.

Malý Samuel byl v kritickém stavu převezen do bratislavské univerzitní nemocnice. I přes snahu lékařů bohužel po 48 hodinách zemřel. Dominika si myslí, že se tragédii dalo zabránit, kdyby lékaři udělali císařský řez. Na nemocnici plánuje v nejbližších dnech podat stížnost a trestní oznámení. Chce přesně vědět, proč její prvorozený syn zemřel.