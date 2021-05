Chlíbek: Očkovat se musejí i mladí, jinak se covidu nikdy nezbavíme

Mladší lidé se zatím do očkování příliš nehrnou. K důvodům nižšího zájmu ale může patřit i skutečnost, že v Česku zatím ani nemohou. Registrace je přístupná jen pro starší 40 let, pro všechny od 16 let se má otevřít během června. Je nezbytné naočkovat co nejvíc lidí včetně mladších, jinak se bude covid-19 pořád šířit, varoval ve Snídani s Novou šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.