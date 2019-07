Chlubíte se vstupenkami nebo letenkami? Může vás to vyjít draho

Lístky na koncert, do kina, letenky nebo třeba jízdenky. To vše jsou lidé zvyklí sdílet na sociálních sítích za účelem pochlubit se tím, kam se chystají vyrazit. Často si ale neuvědomují, co všechno tím riskují. Lístky se dají zneužít i prostřednictvím pouhé fotky.



"Fotky na instagramu jsou velmi kvalitní. Když se podíváte na vstupenky a letenky, ty obsahují identifikační čísla letenek a vstupů, bývají tam čárové kódy a nebo QR kódy," popsal bezpečnostní konzultant Ondřej Ševeček.



Pokud se tak někdo další dostane k rezervačnímu a čárovému kódu na letence, je množství získaných informací mnohonásobně vyšší. Po zadání kódů pak stačí zadat příjmení osoby a dostat se tak dovnitř uživatelského účtu.



Hacker se získanými údaji z letenky dokáže například přebookovat let, operovat s nalítanými mílemi nebo získat další citlivá data. Například pomocí emailu.



"Určitě doporučení - nesdílejte letenky, pokud nechcete mít dopředu nějaký problém, poněvadž lidé jsou schopni všeho," řekl marketingový konzultant společnosti Letuška.cz Jan Marek.



Zneužít může kdokoliv například i vstupenku na koncert. "Pokud by se objevila na internetu včetně toho čárového kódu, tak je to samozřejmě problém, protože tu vstupenku může kdokoliv okopírovat," přiblížil Jiří Frišauf z technické podpory portálu Webticket. Stačit podle odborníků nemusí ale ani to, když se pokusíte citlivé údaje zamazat.