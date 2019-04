Chlupáče z Beskyd už chytili! Ukázalo se, že je to medvědice

Medvěda, který se už více než měsíc pohybuje v oblasti Lysé hory, se ochranářům povedlo v pondělí večer odchytit. Zvíře chycené do nastražené klece uspali a dali mu telemetrický obojek. Pak ochranáři medvěda vypustili zpět do přírody na stejném místě.

Jablka, kukuřice a ryby - tomu nakonec medvědice v Beskydech neodolala a vlezla ochranářům do pasti. Ti ji pak uspali, nasadili obojek, čip a odebrali vzorky pro genetickou analýzu. Ta by měla určit, jestli jde o stejné zvíře, které se na podzim pohybovalo ve Zlínském kraji.

Medvědice váží 106 kilogramů a vysoká je 87 centimetrů. Ochranáři u ní navíc chtějí zjistit, jaké má zvyky a jak se v krajině pohybuje. Pomoci má právě telemetrický obojek, který může být funkční až dva roky. Data o pohybu zvířete se zaznamenávají každé dvě hodiny a vyhodnotí je experti z Mendelovy univerzity v Brně.

Podle ochranářů se medvědice teď vydá do lesů, kde bude mít větší nabídku potravy než v zimě. Ochranáři se zároveň obrací na veřejnost s prosbou, aby se návštěvníci Beskyd nepokoušeli medvědici najít a hlavně se k ní nepřibližovali. Pozor by si také měli dát na odhazování zbytků jídla, které by ji mohly nalákat.

V Beskydech žijí mimo jiné i rysi nebo vlci. Medvědi sem přicházejí ze sousedního Slovenska.