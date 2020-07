ČHMÚ rozšířil výstrahu. K bouřkám a vedrům přibyl déšť a povodně! MAPY

"V nižších a středních polohách středních, východních a jižních Čech a jižní Moravy budou v pátek odpoledne teploty vzduchu místy vystupovat nad 31 °C. Později odpoledne a večer se zejména v jižních a východních Čechách a v západních a severozápadních oblastech Moravy a ve Slezsku očekávají bouřky, které mohou být ojediněle silné, doprovázené zejména silnými nárazy větru (kolem 70 km/h) a kroupami," uvedl v pátek krátce před polednem Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"V noci na sobotu budou bouřky přecházet do trvalejších srážek, které mohou být během soboty hlavně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji i vydatné," dodali experti.



Na severovýchodě republiky kvůli intenzivnímu dešti tak hrozí během soboty vzestup hladin řek. Většinou by voda měla vystoupat "jen" na první stupeň povodňové aktivity, hlavně na menších tocích ovšem mohou být vzestupy výraznější.

Výstraha před vysokými teplotami platí až do páteční 18. hodiny pro většinu Čech a jižní Moravu. Bouřky mají podle výstrahy do částí Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického kraje a na Vysočinu dorazit v pátek v 15 hodin a o pár hodin později se rozšířit i do Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Vydatný déšť se od páteční půlnoci na dalších 18 hodin týká částí Pardubického, Jihomoravského a Zlínského kraje a celého Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Povodňová bdělost platí od sobotního rána pro části Olomouckého a Moravskoslezského kraje a také pro Králíky v kraji Pardubickém.