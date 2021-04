ČHMÚ upřesnil výstrahy! Česko zasype sníh, bude se tvořit i náledí

"V sobotu očekáváme, zejména během dne, sněhové přeháňky, které mohou být ojediněle silné s intenzitou kolem 4 cm/1 h. V polohách pod 400 m se mohou objevit přeháňky smíšené nebo dešťové," upozorňují ČHMÚ.

Výstraha před silným sněžením je vyhlášena pro části Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a celou Vysočinu.

Pro další části republiky vyjma Plzeňského a Karlovarského kraje pak platí výstraha před novou sněhovou pokrývkou s nízkým stupněm nebezpečí. Obě výstrahy jsou platné až do 23:00.

Současně vyhlásili meteorologové výstrahu před náledím. To by mělo trápit zejména řidiče od soboty večer, výstraha začíná platit ve 21 hodin, v částech Středočeského, v celém Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji, v částech Ústeckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje a na celé Vysočině. Náledí by se mělo tvořit v polohách od 500 metrů nad mořem. Varování je platné až do nedělního rána.