ČHMÚ varuje před povodněmi a deštěm, platí extrémní stupeň nebezpečí!

Po deštivém víkendu je situace na některých českých řekách stále vážná, ještě v pondělí by mohlo zejména na východě území pršet, toky by ale měly stoupat jen slabě. Zejména na západě bude ale vcelku slunečný a teplý den. Srážky nás podle meteorologů budou provázet celý týden.

Stále jsou v platnosti dvě výstrahy. Meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) varují před velmi vydatným deštěm, v souvislosti s ním je na mnoha místech stále vyhlášeno varování před povodněmi.

Výstraha před velmi vydatnými srážkami v režimu vysoký stupeň nebezpečí je platná do pondělního poledne a byla vyhlášena pro části Moravskoslezského kraje (Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Kopřivnice, Nový Jičín, Třinec), výstraha před srážkami s nízkým stupněm nebezpečí pak platí v částech Pardubického, Olomouckého a dalších částech Moravskoslezského kraje.

Až do odvolání je stále vyhlášeno povodňové ohrožení na Chrudimce v Pardubickém kraji, povodňová pohotovost je vyhlášena v částech Královéhradeckého kraje (Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou), Pardubického kraje (Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Litomyšl, Přelouč, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk), Kraje Vysočina (Chotěboř), Středočeského kraje (Čáslav), Jihomoravského kraje (Břeclav, Hodonín, Veselí nad Moravou), Olomouckého kraje (Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Přerov), Zlínského kraje (Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín) a v celém Moravskoslezském kraji. V dalších částech Středočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje pak platí povodňová bdělost.

Oproti východu republiky, kde by mělo podle ČHMÚ pršet, bude na západě převážně jasno až polojasno. Teploty by se měly přes den vyšplhat k 21 až 25 °C, na východě k 19 °C. K večeru by měla oblačnost mizet i na východě.

V úterý bude podle meteorologů převážně jasno až polojasno, na severovýchodě a severu bude oblačno až zataženo, už k večeru se mohou opět místy objevovat srážky, ojediněle i bouřky. Teploty by se měly pohybovat kolem 20 až 24 °C.

Ve středu by se mělo opět zatáhnout, místy se mohou objevovat přeháňky nebo bouřky. Zejména v Čechách se může místy vyjasňovat. Ráno se mohou ojediněle objevovat mlhy. Teploty by se měly pohybovat kolem 20 až 24 °C.

Ve čtvrtek bude podle ČHMÚ většinou oblačno, zejména odpoledne se mohou místy objevovat bouřky nebo přeháňky. Teploty opět vystoupají k 20 až 24 °C.

I v pátek by mělo být převážně oblačno, přeháňky a bouřky by se měly místy objevovat zejména odpoledne. Teploty stoupnou k 22 až 26 °C. Během víkendu by pak mohly teploty vystoupat až k 29 °C, stále by ale mělo místy pršet.