Dívku vyhnaly ostatní ženy ze sauny kvůli příliš odvážným plavkám

Pokud rádi chodíte do sauny, víte, že byste své plavky měli nechat venku a dovnitř si vzít pouze ručník nebo prostěradlo. Tím se můžete zahalit, anebo si na něj lehnout. V některých státech jsou ale zvyklosti odlišné. Pohoršit je proto velmi snadné.

Důvody, proč mají plavky zůstat před saunou, jsou dva. Jedním z nich je materiál, který není pohodlný. Druhým, hlavním důvodem je ale to, že se uvnitř zapotíte, a vzhledem k látce, ze které jsou vyrobeny, se pod nimi stává živná půda pro různé bakterie.





Byť je tedy pobyt v sauně v plavkách nevhodný, jsou státy, kde je to doslova nutnost. Pokud se tedy chcete zrelaxovat v sauně ve Velké Británii nebo Francii, budete se muset přizpůsobit tamním zvyklostem. To znamená mít plavky, a ještě ideálně takové, které nevzbuzují pohoršení ostatních návštěvníků.

Například ve Francii je pohoršující i to, pokud se celí zahalíte dlouhým prostěradlem a nemáte pod ním plavky. I tak budete požádáni, abyste si je buď oblékli, anebo opustili saunu. Nahota je totiž ve Francii považována za velmi soukromou a intimní záležitost. Vhodné oblečení je tedy nutností.

Jak ale takové plavky vypadají? Názory na to se liší, co je pro někoho zcela přijatelné, může být pro jiné nanejvýš nevhodné. O tom se přesvědčila i Nicole Bernadocchi, která se se svým snoubencem nedávno vydala do vodního světa v Uxbrdigi, severozápadně od Londýna.

Sauny si ale dlouho neužila. Po chvíli ji jeden ze zaměstnanců požádal, zda by si s ní mohl promluvit. Nicole si nejprve myslela, že vznikl nějaký problém s placením, po chvíli ale byla překvapená. Předmětem rozhovoru bylo něco zcela jiného.

Jak se ukázalo, někteří návštěvníci, především maminky, si stěžovaly, že Nicole má nevhodné oblečení. Proto ji poprosil, aby se zakryla ručníkem. V tu chvíli na sobě měla černé, jednodílné vykrojené plavky, které dříve na toto místo nosila

"Překvapilo mě, když mi řekli, že si ostatní maminy stěžovaly, že mé oblečení je nevhodné, a proto se musím zakrýt ručníkem," uvedla pro Mirror.

"Myslím, že se jedná o diskriminaci. Nebudu se sem vracet," řekla po incidentu Nicole a dodola: "To, že mám pěkné tělo, neznamená, že je nevhodné, abych chodila do bazénu. Neukazovala jsem žádná choulostivá místa ani prsa. Plavky jsou z dvojité látky, takže nemůže být nic vidět, ani pokud jsou mokré."