Část Čechů má smůlu! Do Chorvatska se nedostanou, i když jsou očkovaní

Některé očkované Čechy možná při cestování čeká velmi nemilé překvapení. Mohou totiž narazit na to, že například Chorvatsko uznává očkování jen 210 dnů. Na konci léta tak mohou mít problémy hlavně ti, kteří byli očkovaní v první vlně už v zimě.

Očkování v Česku odstartovalo v neděli 27. prosince 2020 vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Látku proti covidu-19 během první vlny očkování dostali přednostně nejohroženější skupiny, tedy senioři a zdravotníci z první linie. Právě jim ale hrozí, že se ke konci léta do jedné z Čechy nejoblíbenějších zahraničních destinací možná nedostanou.

"Je třeba doložit potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní," uvádí web českého ministerstva zahraničí. Podobné omezení má podle webu ministerstva zahraničí i Rakousko, kde se lze očkováním prokázat nejpozději 9 měsíců po první dávce. Slovensko má lhůtu nastavenou na 12 měsíců od očkování.

Jenže právě mnohdy vyčerpaným lékařům, kteří byli očkovaní mezi prvními, tato lhůta brzy uplyne. Pokud tedy plánovali dovolenou na Jadranu například koncem léta, chorvatské hranice už zřejmě nepřekročí. Redakci TN.cz se ozvala pan Vendula, dcera jedné ze zdravotnic.

"Moje maminka je zdravotník z první linie, a tudíž dostala vakcínu mezi prvními. Bohužel se ale do Chorvatska nedá jet s plnou vakcinací starší 210 dní bez testu. Myslím, že je to velmi demotivující fakt, který může člověka, který ještě nad očkováním váhá, odradit," napsala Vendula redakci TN.cz.

"O tom, že státy uznávají různou dobu od očkování víme. Bohužel ale z hlediska právního nároku s tím nemůžeme nic dělat, jenom to respektovat. Platí, že covid pass je platforma a uvnitř té si každý stát určuje vlastní pravidla. Pokud tedy nějaký stát dá pravidlo 210 dnů, tak je to spíš otázka na Chorvaty, jestli to nechtějí prodloužit," uvedla tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová.

Nepomůže tak ani fakt, že ministerstvo zdravotnictví od 9. července změnilo platnost očkovacího certifikátu z 9 měsíců na dobu neurčitou.

"Mimořádným opatřením, které schválila vláda, nyní očkování nemá konec platnosti, je tedy na neurčito. Ale bude ještě samozřejmě záležet na dalších informacích od výrobců a z klinických studií, kdy bude nutné další přeočkování, 3. dávka," sdělila TN.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Klinická studie, která probíhá ve Velké Británii zkoumá účinnost vakcín AstraZeneca a Pfizer/BioNTech na nejobávanější mutace delta a nedávno objevenou epsilon.

"Na základě toho se řekne, zda je nutné se přeočkovávat a v jakém intervalu. Třeba ta nová mutace epsilon ze 34 protilátek, které se vyvíjí, tak zhruba 14 neguje, takže jich tam zůstává už jen 20 funkčních, a proto ta účinnost není úplně stoprocentní, a proto je snaha udržet ty protilátky na vysoké míře, aby ty zbývající byly schopny chránit proti mutacím," řekl TN.cz epidemiolog a člen České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

Na základě výsledků studie pak také ministerstvo zdravotnictví aktualizuje platnost očkovacího certifikátu.