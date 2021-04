Chorvaté po covidu dostanou jen jednu dávku vakcíny. Další jsou prý zbytečné

Lékaři v Chorvatsku budou očkovat lidi, kteří koronavirus prodělali, pouze jednou dávkou vakcíny. Podle tamního hlavního epidemiologa Krunoslava Capaka totiž není dokázané, že by druhá dávka nějak ovlivnila imunitu.

Očkování proti koronaviru je v plném proudu. Nejinak je to také v Chorvatsku. To však nyní přichází s drobnou změnou. "Ti, kteří se vyléčili z covidu-19, by měli být očkováni pouze jednou dávkou,“ řekl hlavní epidemiolog Krunoslav Capak.



Ta druhá podle něj nijak nezvyšuje imunitu proti covidu-19. "To se však netýká očkovaných, kteří dostali vakcínu AstraZeneca. Věříme, že právě ti by měli dostat druhou dávku,“ doplnil Capak.



Lékaři v Chorvatsku do čtvrtka vyočkovali přes 872 tisíc dávek vakcíny. Očkování podstoupilo už téměř 683 tisíc lidí, z nichž minimálně 189 tisíc už dostalo druhou dávku. V minulém týdnu začalo očkování pracovníků v cestovním ruchu. Právě tímto způsobem chce země přispět k brzkému zahájení letní turistické sezóny.



Situace v Chorvatsku je však v posledních dnech kritická a šíření nákazy se tam nedaří dostat pod kontrolu. Za poslední den přibylo 2007 nových případů, tedy téměř stejně jako v Česku. V naší zemi však nárůst nakažených klesá, zatímco u Jadranu roste.



Podle statistiky portálu Dnevnik.hr je aktivních případů v zemi 14 507. Celkově se v Chorvatsku nakazilo přes 332 tisíc lidí, s nemocí navíc zemřelo více než 7000 infikovaných.

