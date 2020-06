Chorvatsko láká turisty, zlevňuje až o polovinu! Češi se ale zatím nehrnou

Stejně jako řada dalších zemí i Chorvatsko se potýká s velkým úpadkem turismu. I když se do země od otevření hranic vydává stále více lidí, s loňským rokem se to nedá srovnávat. Zájem mají prozatím nejvíce Němci. Přilákat ještě více hostů se proto Chorvaté rozhodli výraznými slevami.

Chorvatsko se pomalými kroky snaží vrátit do normálu a alespoň trochu zachránit letošní sezónu. I přesto, že se počet turistů od minulého týdne znásobil, je situace velmi vzdálená od každoročního standardu. Istrie proto zahájila kampaň, která nabízí turistické služby o polovinu levnější.



Podle dat z eVisitoru, systému pro dokumentaci ubytovaných turistů, překročil v sobotu počet návštěvníků hranici 70 tisíc, což je o 30 tisíc více než o týden dříve. Počet zahraničních turistů se zdvojnásobil a dosáhl přibližně 55 tisíc hostů.

Anketa Chystáte se na dovolenou do Chorvatska? Ano, už se nemohu dočkat 41 417 hlasů Uvidíme, jak se situace vyvine 11 108 hlasů Ne, do Chorvatska se nechystám 48 486 hlasů Hlasovalo 1011 lidí.

Do Chorvatska zamířili nejvíce Němci, kteří svou návštěvou ostatní národnosti zastínili. Přijelo jich více než 23 tisíc. Podle statistik následují Slovinci, Rakušané, turisté z Bosny a Hercegoviny a také Češi.

O víkendu 13. a 14. června na poloostrově Istrii připraví pro turisty speciální nabídku. "Do akce je zahrnuto 50 aktivit, od vinařů až po národní parky. Vše bude o víkendu nabízeno s 50procentní slevou, nebo dokonce zdarma," sdělila vedoucí cestovního ruchu Nada Prodanová Mrakovićová.



Ani pouliční umělci nepřestávají doufat v lepší zítřky a nadále hrají i v téměř prázdných městech. "Poslouchejte, já jako umělec na volné noze se musím živit. Hraju turistům, ať už jsou, nebo nejsou. Vždy někdo projde, alespoň předstírá, že je to turista a něco mi přihodí," popsal umělec Zoran s tím, že to samozřejmě není to, co v loňském roce, ale je rád za každý příspěvek od kolemjdoucích.

Podívejte se na reportáž o přípravách Chorvatska na letošní sezónu: