Chorvatsko, pletí zahrady i pivní festival. Takhle tráví volno politici

Zejména Monika Babišová zásobuje sociální sítě fotkami, které jsou tak trochu sondou do života českého premiéra a miliardáře. Vyrazili na Krétu a předseda vlády si pochvaluje, že se prý konečně aspoň trochu vyspal.

"Dlouho spíme, já hraju tenis, jogguju, respektive spíš rychle chodím kolem moře, a samozřejmě se koupeme. Zdravě jíme a milujeme řecký salát," prohlásil Andrej Babiš.

Moře a koupání si užívá i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová - pro změnu ve Španělsku. Zchladit se na horách naopak potřeboval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová prý na biofarmě odpočívá od fastfoodů a mobilního signálu.

Někteří ministři si ale prý dovolenou nedopřejí, a pokud ano, práci si prý vezmou s sebou. "Já hodně pracuju, v minulosti jsem pracoval i na dovolené," sdělil ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Pracovní dovolená čeká i ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Na chalupu s rodinou vyráží ve čtvrtek, hned po jednání o rozpočtu. "Čeká mě nějaké věci se záhony, dotřít plot, rád bych dodělal kuchyň. Je to kompromis mezi představami manželky a dětí," popsal Petříček.

Nominand na ministra kultury Michal Šmarda poslal fotku z tábora Bradavice nad Sázavou. Ministr zemědělství Miroslav Toman zase vzkázal, že se bude věnovat hlavně svým třem dcerám.

To předseda Pirátů Ivan Bartoš naopak uvítal, že do Španělska mohl vyjet bez dětí. "Má to své výhody, zejména třeba v návratech, když jdete večer za kulturou," vysvětlil Bartoš.

Předseda SPD Tomio Okamura objíždí pivní festivaly, šéf ODS Petr Fiala už popatnácté tráví dovolenou na stejném místě v Chorvatsku a předseda TOP 09 zase na vinici v Itálii. "Jako každý rok trávím dovolenou se svými přáteli v Itálii a ochutnáváme tady dobré jídlo a pití," vzkázal Pospíšil.

Kdo fotku nakonec neposlal, je ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten ale předem avizoval, že se hodlá toulat po lese, hledat houby, a asi neměl signál.